Документы в приложении «Дия» юридически приравнены к бумажным

Электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении «Дия» принимаются на уровне с бумажными, сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что правительство одобрило соответствующие постановления.

«Водительские права, техпаспорт и студенческий в «Дии» теперь принимаются на уровне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг по внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь, благодаря принятому закону о режиме paperless, в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в «Дии», —цитирует пресс-служба вицепремьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как сообщается, с 2019 года эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов. За это время сформировали 751 тысячу е-студенческих. А также 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.