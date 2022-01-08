Тарифы на ЖКХ в Казахстане заморозили до 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до 1 июля. сообщило министерство национальной экономики страны.
«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года. Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город страны: там они переросли в уличные бои с силовиками. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали «контртеррористическую» операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».
7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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