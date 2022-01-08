Украина призвала Сенат США поддержать санкции против «Северного потока — 2»

Украина призывает Сенат США поддержать закон о санкциях в отношении «Северного потока — 2», заявил в субботу президент Владимир Зеленский.

Ранее газета Hill сообщила, что сенаторы США в январе проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.

«Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский в своем Twitter.

При этом он поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода.