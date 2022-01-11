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Половина жителей Европы заболеют коронавирусом в ближайшие месяцы

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Половина жителей Европы заболеют коронавирусом в ближайшие месяцы

Более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано за первую неделю 2022 года в Европе, заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19, рост в два раза за две недели. По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю. Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией», — отметил он.

50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях омикрон-штамма, продолжил Клюге. «Он быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах», — пояснил он.

При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы «омикроном» в ближайшие 6-8 недель. «Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что „омикрон“ обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован», — продолжил Клюге.

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Из-за огромных масштабов передачи вируса сейчас наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Это бросает вызов системам здравоохранения и предоставлению услуг во многих странах, где штамм быстро распространился.

ВОЗ, коронавирус, омикрон
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