Газеты в Украине теперь обязаны выходить на украинском языке

Отдельные положения 25-й статьи закона «Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного», касающиеся печатных средств массовой информации, вступают в силу 16 января.

Согласно вступающим в силу нормам закона, печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке и могут издаваться на других языках при условии, «что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке».

Согласно документу, все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение по подписке печатных СМИ, изданных не на государственном языке, допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке.

В каждом месте распространения печатных СМИ печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50% наименований.

Эти положения закона пока не будут распространяться (до 16 июля 2024 года — ИФ) на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском языке, на другом официальном языке Евросоюза.

Как сообщалось, закон «Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля того же года. Статья 25 закона вступает в силу через 30 месяцев со дня вступления в силу закона. А положения статьи для СМИ местной сферы распространения вступают в силу через 60 месяцев со дня вступления в силу закона.