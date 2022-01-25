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Представители движения «SaveФОП» попытались штурмовать Верховную Раду

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Представители движения «SaveФОП» попытались штурмовать Верховную Раду

Представители движения по защите прав физических лиц-предпринимателей «SaveФОП» во вторник устроили потасовку с правоохранителями у здания Верховной Рады в Киеве.

Как передает «Интерфакс-Украина», инцидент произошёл во время митинга, который участники движения «SaveФОП» с утра проводят на площади Конституции. Участники акции пытались в это время прорваться ко центральному входу в украинский парламент. Правоохранители начали их оттеснять. В результате этого произошли толкотня и драки.

У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек.

Журналистов, находившихся в здании Верховной Рады, начали выводить через подземный переход, который ведёт из здания под куполом к зданию комитетов на ул. Садовая.

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Правительственный квартал взят под усиленную охрану. Часть улицы Грушевского, которая ближе к зданию Верховной Рады, заблокирована митингующими.

Здание парламента по периметру окружено несколькими шеренгами полицейских.

ФОП, ФЛП
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Вторник, 25 января 2022
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