В правительственном квартале протестуют ФЛП

Под стенами Верховной Рады проходит акция движения SaveФЛП, участники которой протестуют против тотальной фискализации.

Участие в мероприятии принимают около 600 человек, сообщает Укринформ.

Движение по улице Грушевского частично перекрыто от Дома офицеров до улицы Шелковичной.

Пока ситуация спокойная. На месте происшествия работают полиция диалога и Нацгвардия.

Как сообщалось, акции предпринимателей продолжаются с прошлого года. Ранее они потребовали предоставить им возможность работать в условиях карантина.

Движение #SaveФЛП — украинское общественное движение, участники которого выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.