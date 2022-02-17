В центре Киеве снова протестуют ФОПы

В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сейчас протестующие на Крещатике. Как ранее анонсировали организаторы акции, митинг будет и под зданием Верховной Рады Украины.

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

В январе была акция протеста под Верховной Радой, в ходе которой была попытка штурма парламента. Позже стало известно, что пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.