Штамм «омикрон» уже выявлен в 8 регионах Украины

Наличие штамма «омикрон» подтверждено в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
По словам министра, заключение о наличии штамма «омикрон» сделаны в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) на основе исследований, проведенных с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования.
Как отметил Ляшко, штамм «омикрон» имеет значительно более короткий инкубационный период по сравнению с другими штаммами — от двух до пяти дней — и передается в семь раз быстрее, чем ранее циркулирующий штамм «дельта». При этом человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
Кроме того, при штамме «омикрон» значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% при штамме «дельта»), хотя этот симптом не является основанием для постановки диагноза.
Механизмы передачи штамма «омикрона» такие же, как и у предыдущих штаммов: воздушно-капельный путь передачи, то есть через мелкие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые затем попадают на слизистые находящихся рядом людей.
Привитые и переболевшие COVID-19 лица также могут быть инфицированы штаммом «омикрон», однако в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная ОРВИ.
Ляшко также отметил, что штамм «омикрон» особенно интенсивно распространяется среди лиц, не имеющих иммунной защиты. В группе риска — пожилые люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.
По сравнению с предыдущими штаммами «омикроном» стали чаще болеть дети, начинает возрастать количество случаев госпитализации.
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