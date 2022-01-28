Резников назвал число российских военных на границе с Украиной

На границе с Украиной находятся около 112 тыс. военных РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 130 тыс., сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. лиц. В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция», — сказал Резников во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.
При этом он заверил, что по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.
«По состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается — это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию», — сказал Резников.
Он подчеркнул, что украинская разведка, он лично и главнокомандующий Вооруженных сил Украины находятся в постоянном контакте с международными партнерами.
«Мы владеем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег», — уточнил Резников.
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