В марте пенсии вырастут минимум на 14%

По предварительным расчетам индексация пенсий в марте составит не менее 14%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

Он объяснил, как происходит индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, учитываемый для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год.

Кроме того, он увеличивается на коэффициент в 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.

По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для пересчета пенсий будет составлять не менее 14% в марте 2022 года.

Напомним, ранее Кабинет Министров принял решение о выплате лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплат к пенсии в размере до 300 грн с 1 октября 2022 года.