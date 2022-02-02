В марте пенсии вырастут минимум на 14%

По предварительным расчетам индексация пенсий в марте составит не менее 14%.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.
Он объяснил, как происходит индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, учитываемый для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год.
Кроме того, он увеличивается на коэффициент в 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.
По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для пересчета пенсий будет составлять не менее 14% в марте 2022 года.
Напомним, ранее Кабинет Министров принял решение о выплате лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплат к пенсии в размере до 300 грн с 1 октября 2022 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016