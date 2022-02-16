С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий и реализации мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти только в декабре 2022 года в связи с повышением прожиточного минимума.

В частности, предусмотрено, что с 1 марта 2022 года увеличится на коэффициент 1,14 показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемые для исчисления пенсии, для перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Таким образом, на 14% увеличится: размеры пенсий, назначенных в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»; размеры пенсий по инвалидности вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы; размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам старше 80 лет и лицам, которым исполнилось 75.

Кроме того, предполагается с 1 марта 2022 года повысится минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин соответственно), и для лиц с инвалидностью I группы, до 2 тыс 300 грн., а для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности — до 2 тыс 100 грн.

Также будет установлен минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь, на уровне 2 тыс 100 грн.

Увеличится пособие на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 тыс 100 грн.