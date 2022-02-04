Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили России «четкое и последовательное послание, в том числе о последствиях дальнейшего российского вторжения в Украину», говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.
«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — отметили в канцелярии британского премьера.
Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила «самый жесткий санкционный режим» в отношении России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016