Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили России «четкое и последовательное послание, в том числе о последствиях дальнейшего российского вторжения в Украину», говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — отметили в канцелярии британского премьера.

Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила «самый жесткий санкционный режим» в отношении России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.