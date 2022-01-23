Британия введет санкции, если РФ попробует создать марионеточный режим в Украине

Правительство Великобритании готово применить серьезные экономические санкции против РФ не только в случае вторжения в Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков. Об этом в воскресенье заявил заместитель премьер-министра королевства Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться в Украину, а также установить марионеточный режим», — подчеркнул Рааб в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос ведущего, рассматривает ли Лондон возможность отключения РФ от международной банковской системы SWIFT, министр указал, что против Москвы будет применен широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций».