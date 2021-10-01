Глава МВД хочет за два года сделать полноценную госграницу с Россией и Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о необходимости в течение 2022-2023 годов обустроить госграницу с Россией и Беларусью.

Как сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, в пятницу министр в Луганской области осмотрел недавно возведенный участок украинско-российской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда, ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей.

Глава МВД заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должен быть „большое строительство границ“. Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны», — отметил Монастырский.

Кроме того, отметил он, МВД сосредоточит внимание на обеспечении хороших условий службы, в том числе достойный уровень оплаты для личного состава.

«Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать», — сказал министр.

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.

«Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства... Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы», — сказал Монастырский.

Особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС: Польши и балтийских стран.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

«В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией», — сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.