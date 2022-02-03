В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении главы МВД Монастырского

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского с должности.

Как сообщается на сайте парламента, проект постановления № 7009 зарегистрирован в четверг.

Среди авторов документа — нардепы из фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Владимир Вятрович, Марина Ионова, Ирина Фриз и внефракционный Дмитрий Разумков.

Текст проекта постановления пока не обнародован.