Путин грозится «ответить» в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности

Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным, соответствующие предложения подготовят военные эксперты, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Он (ответ — Ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин в программе «Москва.Кремль.Путин».

Так он ответил на вопрос, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО «не услышат нас и на этот раз».

Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

На прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.