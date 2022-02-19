В Кремле подтвердил новые переговоры Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье, 20 февраля, провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да. Такой разговор есть в графике президента», — сказал представитель Кремля.

Разговор лидеров двух стран анонсировали и в Елисейском дворце. «Наша задача — избежать наихудшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину», — заявили в администрации Макрона.

Макрон и Путин с начала года несколько раз говорили по телефону, в последний раз — 12 февраля. Несколько дней спустя Госдума приняла решение направить Путину обращение с призывом признать ДНР и ЛНР. Французский лидер обратился к российскому коллеге с призывом не делать этого. Его поддержали Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия, подчеркнув при этом, что признание «республик» стало бы нарушением суверенитета Украины, а также шагом, направленным против реализации минских соглашений.

В начале февраля Макрон приезжал на переговоры с Путиным в Москву. В ходе диалога, как сообщал источник Reuters, российский президент вспоминал о претензиях к странам Запада со времен холодной войны и обвинил их в «предательстве» и нарушении обещания не расширять НАТО. Французский же лидер после встречи допустил принятие новаторских решений для урегулирования кризиса.