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Президент Финляндии считает, что требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы

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Президент Финляндии считает, что требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы

Требования России к США и Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку. Такое мнение выразил, выступая в субботу с новогодней речью, президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый», — сказал он.

По словам президента, «терпение, ответственность и диалог являются единственным путем продвижения вперед». «Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия. С учетом этого ответом на требования РФ было предложение диалога. Финляндия тоже со своей стороны предприняла усилия для его продолжения», — отметил он.

Как добавил Ниинистё, многие европейцы уже не первый раз спрашивают, почему их обсуждают, но не привлекают к этой дискуссии. «Хотя требования были предъявлены США и НАТО, в такой ситуации Европа не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран ЕС, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос за пределами Евросоюза. Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — считает он.

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Финский лидер также напомнил, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной. По его словам, Финляндия, в частности, «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама».

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет Украины.

НАТО, Финляндия, отношения с Россией
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