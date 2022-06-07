Амортизаторы Tangun — безопасность и комфорт на дороге

Амортизатор ответственен за плавность хода машины, поглощение ударов при движении. Этот компонент устанавливается на каждое колесо. Он важен, поскольку напрямую обеспечивает комфорт и безопасность во время поездки, особенно по бездорожью.

Амортизаторы Tangun не только обеспечат максимально возможное сцепление колеса с поверхностью дороги, но и предотвратят раскачивание кузова. Они бывают:

однотрубными;

двухтрубными.

Если первые обычно используются на гоночных треках, то именно вторые установлены на большей части машин.

Как правило, эта запчасть нуждается в замене каждые 70 000 км, но все сильно зависит от состояния дорог, стиля вождения и других факторов. Приобрести качественные детали можно на нашем сайте по ссылке —https://ukrparts.com.ua/products/amortizatori/c-109/tangun/.

Признаки износа

Понять, что пришла пора заменить амортизаторы можно по таким признакам:

Крен при заходе в поворот. Отклонение кузова назад при увеличении скорости. Нехарактерные стуки/скрипы при наезде на дорожные препятствия. Неравномерный износ покрышек. Вибрация руля на ровной трассе. Потеки гидравлической жидкости. При торможении авто наклоняется к земле. Раскачивание машины при наезде на препятствие. Увеличивается тормозной путь.

Определить проблему помогут на СТО, данная запчасть не подлежит ремонту, он нецелесообразен.

Где купить качественные амортизаторы

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