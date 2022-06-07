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Амортизаторы Tangun — безопасность и комфорт на дороге

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Амортизаторы Tangun — безопасность и комфорт на дороге

Амортизатор ответственен за плавность хода машины, поглощение ударов при движении. Этот компонент устанавливается на каждое колесо. Он важен, поскольку напрямую обеспечивает комфорт и безопасность во время поездки, особенно по бездорожью. 

Амортизаторы Tangun не только обеспечат максимально возможное сцепление колеса с поверхностью дороги, но и предотвратят раскачивание кузова. Они бывают:

  • однотрубными;
  • двухтрубными.

Если первые обычно используются на гоночных треках, то именно вторые установлены на большей части машин. 

Как правило, эта запчасть нуждается в замене каждые 70 000 км, но все сильно зависит от состояния дорог, стиля вождения и других факторов. Приобрести качественные детали можно на нашем сайте по ссылке —https://ukrparts.com.ua/products/amortizatori/c-109/tangun/.

Признаки износа 

Понять, что пришла пора заменить амортизаторы можно по таким признакам:

  1. Крен при заходе в поворот.
  2. Отклонение кузова назад при увеличении скорости.
  3. Нехарактерные стуки/скрипы при наезде на дорожные препятствия.
  4. Неравномерный износ покрышек.
  5. Вибрация руля на ровной трассе.
  6. Потеки гидравлической жидкости.
  7. При торможении авто наклоняется к земле.
  8. Раскачивание машины при наезде на препятствие.
  9. Увеличивается тормозной путь.

Определить проблему помогут на СТО, данная запчасть не подлежит ремонту, он нецелесообразен.

Где купить качественные амортизаторы

При приобретении автозапчастей, отвечающих за безопасность на дороге, лучше не рисковать и не покупать дешевые подделки. Заходите на сайт https://ukrparts.com.ua/, здесь представлены оригиналы и аналоги, которые имеют необходимые сертификаты и гарантии производителей. Приобретая комплектующие у нас, вы можете быть уверены в их надежности и качестве. Интернет-магазин УкрПартс более 10 лет занимается продажей автомобильных товаров. В наличии есть запчасти для машин разных брендов и моделей. 

Чтобы быстро найти необходимый товар, воспользуйтесь фильтрами, введя ключевые характеристики своего автомобиля. Сюда относятся: год выпуска, бренд, двигатель и др. Также предлагается воспользоваться поиском по Vin-коду. Если возникли проблемы, то звоните менеджерам, они помогут подобрать комплектующие и оформить заказ. 

Оплата возможна несколькими способами для комфорта клиентов. В Киеве товар привозится клиенту с помощью курьерской доставки и его можно оплатить наличными. В другие города автозапчасти оперативно отправляем почтовыми службами.

 
 
 
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