Амортизаторы Tangun — безопасность и комфорт на дороге

Амортизатор ответственен за плавность хода машины, поглощение ударов при движении. Этот компонент устанавливается на каждое колесо. Он важен, поскольку напрямую обеспечивает комфорт и безопасность во время поездки, особенно по бездорожью.
Амортизаторы Tangun не только обеспечат максимально возможное сцепление колеса с поверхностью дороги, но и предотвратят раскачивание кузова. Они бывают:
Если первые обычно используются на гоночных треках, то именно вторые установлены на большей части машин.
Как правило, эта запчасть нуждается в замене каждые 70 000 км, но все сильно зависит от состояния дорог, стиля вождения и других факторов. Приобрести качественные детали можно на нашем сайте по ссылке —https://ukrparts.com.ua/products/amortizatori/c-109/tangun/.
Понять, что пришла пора заменить амортизаторы можно по таким признакам:
Определить проблему помогут на СТО, данная запчасть не подлежит ремонту, он нецелесообразен.
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