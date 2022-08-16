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Стройное тело без спорта, диеты и операции, Или что такое прессотерапия

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Стройное тело без спорта, диеты и операции, Или что такое прессотерапия
 

Лишний вес и целлюлит всегда будут актуальной проблемой для миллионов женщин по всему миру. Но на борьбу с ними не всегда хватает времени и сил, а ложиться на операционный стол - сомнительное удовольствие. Как же тогда справиться с недостатками фигуры эффективно и без хирургии? Решение есть и имя ему прессотерапия. Тому, что это за метод и какие выгоды вы извлечете из лечения, посвящена наша сегодняшняя статья. 

Преимущества технологии

Прессотерапия - это уникальный метод моделирования фигуры, принцип действия которого основан на физиологическом дренаже тканей. Аппарат представляет собой блок управления и специальный костюм для всех частей тела, куда попеременно подается сжатый воздух под большим давлением. Используя блок управления, специалист подает воздух в необходимые отсеки, чтобы вызвать сдавливание тканей от определенных участков к центру и “выдавить” лишнюю жидкость из организма, приводя к стройным контурам тела. За счет этого воздействия активизируется отток лимфы и ускоряется кровообращение. 

Благодаря этому действию специалисту удается достичь ряда терапевтических эффектов:

  • уменьшение выраженности целлюлита или его полное сглаживание;
  • устранение отечности любой локализации;
  • уменьшение объемов и массы тела;
  • лечение варикозного расширения вен;
  • снятие мышечного напряжения;
  • устранение усталости и тяжести в ногах. 

 

Поэтому когда врачи-косметологи выбирают заказать аппарат для прессотерапии с доставкой, как в этом магазине https://massage-systems.com.ua/apparaty-pressoterapii/, они инвестируют не только в развитие собственного бизнеса, а и в безопасный результат для пациента. Ведь только качественное и сертифицированное оборудование способно его обеспечить. А именно за положительным результатом без побочных эффектов люди идут к специалисту. 

Где найти опытного специалиста

Когда вы ищите, где пройти прессотерапию, вы должны понимать, что косметолог, который будет выполнять процедуру, должен быть опытным и способным обеспечить желаемый эффект без негативных последствий для здоровья. В ходе первой консультации врач обязан предоставить вам:

  • диплом об обучении;
  • сертификаты о повышении квалификации;
  • результаты своих предыдущих работ. 

Если косметолог не может предъявить ни один из этих документов, от него стоит бежать без оглядки. В противном случае есть риск столкнуться с серьезными побочными эффектами. 

Так что если вас всерьез заинтересовала прессотерапия в городе Киев, найти профессионального и опытного специалиста вы можете по ссылке. В этом центре вас окружат заботой и предоставят лучшие результаты из всех возможных. Записывайтесь на консультацию, чтобы узнать все подробности и получить желаемое! 

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