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ДРС: З початку року контрольні органи здійснили майже 10,5 тис. перевірок

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З початку року контрольні органи здійснили майже 10,5 тис. перевірок. Серед лідерів Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Пенсійний фонд та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив голова Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер в інтерв’ю Укрінформу.

«Станом на 1 грудня цього року контрольні органи здійснили майже 10,5 тис. перевірок. Серед лідерів Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 5371, Пенсійний фонд – 4083 та Державна служба з надзвичайних ситуацій – 560. У порівнянні з минулим роком, кількість перевірок зменшилась у 20 разів – тоді було здійснено понад 200 тисяч заходів державного нагляду й контролю», - зазначив він.

За словами Кучера, найчастіше скарги надходять на дії Державної служби з безпеки на транспорті, більшість з них стають підставою для проведення ДРС позапланових перевірок.

Найбільш резонансним випадком порушення норм законодавства стала перевірка представників бізнесу з боку Держпродспоживслужби у Києві. Вона тривала 253 дні: понад 8 місяців перевірки на підприємстві, коли законом передбачено 5 днів, а у разі проведення експертизи – 35 днів.

«Коли ми запитували у бізнесу, хто обтяжує їх своїми перевірками, то частина з них називала Службу праці, хоча вона, за нашими даними, наразі дотримується заборони. Тут або причина в тому, що служба здійснила багато перевірок минулого року і залишився певний «слід», або це пов’язано з видачами дозволів, якими займається відомство», - додав очільник ДРС.

ДРС, Кучер
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