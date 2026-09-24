Держстат: У місячному розрізі спостерігається уповільнення виробництва сільгосппродукції

За січень – серпень 2026 року обсяг виробництва сільгосппродукції на підприємствах України зріс на 5,9% порівняно з аналогічним періодом торік, водночас у місячному розрізі спостерігається уповільнення виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба статистики.

«Обсяг виробництва продукції сільського господарства в січні – серпні 2026 року порівняно із січнем – серпнем 2025 року збільшився на 5,9%», - йдеться в повідомленні.

Тоді як за підсумками семи місяців цей показник становив 117,2% до відповідного періоду 2025 року.

За даними відомства, найбільший внесок у цей результат зробило рослинництво, де індекс виробництва продукції становив 108,3%. При цьому на підприємствах виробництво зросло на 15,4%, тоді як у господарствах населення - скоротилося на 4,6%.

Найбільше зростання показника зафіксовано у виробників Херсонської (+110,2%), Дніпропетровської (+42,4%), Миколаївської (+31,2%), Одеської (+26,4%) та Харківської (+24,1%) областей.

Виробництво продукції тваринництва збільшилося за вказаний період лише на 0,3%. Водночас на підприємствах воно зросло на 10,8%, тоді як приватні господарства продемонстрували падіння обсягів на 16,7%.

Найбільшого від’ємного значення цей показник досяг у виробників Донецької (-57,6%) та Закарпатської (-32,2%) областей.