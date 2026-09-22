Трамп: росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального через війну проти України, і назвав це «ганьбою».
Про це йдеться на офіційному акаунті Білого дому з питань оперативного реагування в соцмережі X, передає Укрінформ.
«На жаль, через війну з Україною Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. Значну частину її нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було уражено, і вони, принаймні тимчасово, виведені з ладу», - процитував Білий дім заяву Трампа в соцмережі Truth Social.
Американський президент укотре закликав припинити «цю безглузду й нескінченну війну проти України».
«Страждає весь світ, адже щомісяця гине 25 000 людей - переважно військових. Яка ганьба», - наголосив Трамп.
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