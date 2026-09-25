Держспецзв'язку: Шахраї розсилають українцям фальшиві рахунки за електроенергію

Шахраї розсилають українцям фальшиві рахунки за електроенергію, маскуючи їх під повідомлення від Міністерства енергетики. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити свої банківські дані на невідомих сайтах.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Як зазначається, у таких повідомленнях можуть міститися посилання на фішингові сайти. Перейшовши за ними, користувачів можуть просити ввести персональні або банківські дані чи завантажити файл зі шкідливим програмним забезпеченням.

У Держспецзв'язку попереджають, що внаслідок цього шахраї можуть отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків, а пристрій може бути заражений шкідливим ПЗ.

Водночас у відомстві наголосили, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки за електроенергію та не займається збором комунальних платежів. Рахунки виставляють постачальники електроенергії, з якими споживачі мають відповідні договори.

Щоб не стати жертвою шахраїв, рекомендують: