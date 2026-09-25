МОН: В 2026 році спостерігається менше втрат вищої освіти через відтік вступників за кордон

Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров заявляє, що в 2026 році спостерігається менше втрат вищої освіти через відтік вступників за кордон.
"Позитивно слід дивитися на ті якісні зміни щодо виїзду молоді за кордон. Ми менше в цьому році маємо втрат, пов'язаних з поступом випускників закладів загальної середньої освіти за кордон", – сказав Шаров на пресконференції в четвер в Києві, яка присвячена підсумкам вступної кампанії 2026 року.
Також він розповів, що цього року стало менше вступників в заклади вищої освіти східних і південних регіонів, а також Києва.
"Ми маємо певну тенденцію до міграції здобувачів освіти, які вступають у заклади вищої освіти до центральних і західних регіонів України", – додав Шаров.
Нагадаємо, в 2026 році 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, з них 73,1 тис. – на бюджет; 80,3 тис. вступників отримали рекомендації в магістратуру, з них 28,3 тис. – на бюджет.
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