МО України від початку року кодифікувало та допустило до використання 650 нових безпілотних комплексів

Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Більшість із них - українського виробництва, зазначили у відомстві.
Найбільше серед нових зразків ударних коптерів - 238. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника.
Ще 231 безпілотник оснащений оптоволоконним каналом управління. Їхньою ключовою перевагою є стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Окрему роль відіграють 42 дрони-перехоплювачі, призначені для знищення ворожих безпілотників. Також до арсеналу Сил оборони додали 32 ударні БпЛА класу middle strike, які можуть бити по цілях в оперативному тилу, зокрема по логістиці.
Крім того, військовим дозволили використовувати дев’ять ударних дронів deep strike. Такі безпілотники призначені для ударів на значній відстані та дають змогу уражати цілі вглибині території Росії.
У Міноборони зазначають, що розширення номенклатури безпілотників посилює можливості українських військових на різних напрямках фронту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023