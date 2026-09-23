МО України від початку року кодифікувало та допустило до використання 650 нових безпілотних комплексів

Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Більшість із них - українського виробництва, зазначили у відомстві.

Найбільше серед нових зразків ударних коптерів - 238. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника.

Ще 231 безпілотник оснащений оптоволоконним каналом управління. Їхньою ключовою перевагою є стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Окрему роль відіграють 42 дрони-перехоплювачі, призначені для знищення ворожих безпілотників. Також до арсеналу Сил оборони додали 32 ударні БпЛА класу middle strike, які можуть бити по цілях в оперативному тилу, зокрема по логістиці.

Крім того, військовим дозволили використовувати дев’ять ударних дронів deep strike. Такі безпілотники призначені для ударів на значній відстані та дають змогу уражати цілі вглибині території Росії.

У Міноборони зазначають, що розширення номенклатури безпілотників посилює можливості українських військових на різних напрямках фронту.