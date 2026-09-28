В Україні може зрости розмір щомісячної доплати на догляд для окремих категорій пенсіонерів

В Україні у 2027 році може зрости розмір щомісячної доплати на догляд для окремих категорій пенсіонерів. Йдеться про людей віком від 80 років, які живуть самі, потребують постійного стороннього догляду та відповідають іншим визначеним законом умовам.

Водночас запропонований розмір виплати у 1148 грн поки не є гарантованою сумою, оскільки він залежить від остаточного затвердження показників державного бюджету на 2027 рік.

Спеціальна щомісячна виплата передбачена для пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для її призначення людина має відповідати низці критеріїв.

Зокрема, необхідно:

досягти 80-річного віку;

отримувати пенсію за віком;

проживати самотньо;

не мати працездатних родичів, які відповідно до закону зобов’язані утримувати пенсіонера;

мати медичний висновок про необхідність постійного стороннього догляду.

Таким чином, сам факт досягнення 80 років не означає автоматичного призначення доплати.

Розмір доплати законодавчо визначений як 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд пропонує збільшити цей показник із нинішніх 2595 грн до 2878 грн.

Якщо запропонований показник буде затверджений, розмір доплати на догляд становитиме 40% від 2878 грн, тобто 1151,20 грн. Отже, сума 1148 грн, зазначена в початкових розрахунках, не відповідає простому обчисленню 40% від 2878 грн.

На відміну від деяких вікових надбавок, які можуть нараховуватися автоматично після досягнення відповідного віку, доплата на догляд потребує підтвердження права на неї.

Однією з ключових підстав є медичний документ, який підтверджує, що людина через стан здоров’я не може повноцінно себе обслуговувати та потребує регулярної допомоги іншої особи.

Для призначення виплати пенсіонеру або його законному представнику необхідно пройти кілька етапів.

Спочатку потрібно звернутися до лікаря та пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК). За результатами обстеження необхідно отримати офіційний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді.

Після цього документи подають до Пенсійного фонду України особисто або через представника.

Під час звернення до сервісного центру ПФУ можуть знадобитися:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

декларація про доходи;

документи, які підтверджують факт одинокого проживання або відсутність працездатних родичів, зобов’язаних утримувати пенсіонера, якщо такі документи необхідні.

Якщо запропоновані зміни до прожиткового мінімуму набудуть чинності, це вплине і на розмір доплати, яка розраховується як 40% відповідного показника. Остаточний розмір виплати на 2027 рік залежатиме від ухваленого державного бюджету.