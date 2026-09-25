ПДВ 21%, податок на посилки та дорожче пальне: звідки уряд планує взяти додаткові 79 млрд гривень

Уряд уже заклав у проєкт бюджету на 2027 рік майже 79 млрд гривень від податків, яких поки що не існує. Податкові зміни ще не ухвалені, але бюджет уже складений так, наче ці гроші держава неодмінно отримає.

58,7 млрд гривень бюджет має отримати від підвищення ПДВ з 20% до 21%, ще 11,8 млрд — від оподаткування міжнародних посилок і 8,3 млрд — від додаткового підвищення акцизів на пальне. Разом — 78,8 млрд гривень.ъ

Є лише одна формальність: усі ці податкові зміни ще має ухвалити Верховна Рада. Особливо показова історія з ПДВ. Мінфін прямо визнає, що остаточне рішення про підвищення ставки до 21% ще потребує змін до законодавства. Але 58,7 млрд гривень, які це підвищення має принести, у проєкті бюджету вже порахували.

Приблизно так само виглядає ситуація з міжнародними посилками та акцизами на пальне: спочатку уряд записав майбутні надходження до бюджетних розрахунків, а тепер парламенту належить ухвалити закони, завдяки яким ці гроші взагалі з’являться.

Формально Верховна Рада ще може змінити або не підтримати запропоновані податкові рішення. Практично ж бюджет уже виходить із того, що держава ці 78,8 млрд гривень збере. Тому дискусія про те, чи підвищуватимуть податки у 2027 році, виглядає дещо запізнілою. Податки ще не підвищили. Але гроші від них уряд уже витрачає на папері.