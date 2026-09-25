ПДВ 21%, податок на посилки та дорожче пальне: звідки уряд планує взяти додаткові 79 млрд гривень

Уряд уже заклав у проєкт бюджету на 2027 рік майже 79 млрд гривень від податків, яких поки що не існує. Податкові зміни ще не ухвалені, але бюджет уже складений так, наче ці гроші держава неодмінно отримає.
58,7 млрд гривень бюджет має отримати від підвищення ПДВ з 20% до 21%, ще 11,8 млрд — від оподаткування міжнародних посилок і 8,3 млрд — від додаткового підвищення акцизів на пальне. Разом — 78,8 млрд гривень.ъ
Є лише одна формальність: усі ці податкові зміни ще має ухвалити Верховна Рада. Особливо показова історія з ПДВ. Мінфін прямо визнає, що остаточне рішення про підвищення ставки до 21% ще потребує змін до законодавства. Але 58,7 млрд гривень, які це підвищення має принести, у проєкті бюджету вже порахували.
Приблизно так само виглядає ситуація з міжнародними посилками та акцизами на пальне: спочатку уряд записав майбутні надходження до бюджетних розрахунків, а тепер парламенту належить ухвалити закони, завдяки яким ці гроші взагалі з’являться.
Формально Верховна Рада ще може змінити або не підтримати запропоновані податкові рішення. Практично ж бюджет уже виходить із того, що держава ці 78,8 млрд гривень збере. Тому дискусія про те, чи підвищуватимуть податки у 2027 році, виглядає дещо запізнілою. Податки ще не підвищили. Але гроші від них уряд уже витрачає на папері.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023