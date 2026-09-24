За січень-серпень 2026 року надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,2% — до 475,5 млрд грн. Майже кожну четверту гривню цієї суми забезпечили платники Києва, а на чотири регіони-лідери разом припало близько 47% надходжень.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України (ДПС).
Загалом ПДФО за вісім місяців сплачували 1,3 млн платників. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року бюджет отримав додатково 76,5 млрд грн: торік надходження становили 399 млрд грн.
Найбільше ПДФО надійшло від платників Києва — 113,6 млрд грн, або майже 24% загальної суми.
Далі йдуть Дніпропетровська область із 46,1 млрд грн, Львівська — 33,4 млрд грн та Київська — 29,6 млрд грн.
Разом ці чотири регіони забезпечили 222,7 млрд грн ПДФО — близько 46,8% усіх надходжень.
ПДФО є одним із ключових джерел доходів місцевих бюджетів. Надходження від нього використовують, зокрема, для фінансування освіти, охорони здоров'я, соціальних програм, благоустрою та місцевої інфраструктури.
Громадяни, які у 2025 році отримували офіційні доходи та сплачували ПДФО, можуть до 31 грудня 2026 року скористатися правом на податкову знижку за передбаченими законодавством витратами.
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