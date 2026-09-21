Туреччина запропонувала нову «зернову угоду»

Туреччина передала Україні та Росії свої пропозиції щодо деескалації в Чорному морі та відновлення зернової угоди. Наразі Анкара чекає на відповідь від обох сторін.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю NTV.
За словами турецького міністра, зараз обидві країни активно атакують порти та морську діяльність одна одної, хоча раніше існувала фактична система невтручання.
"Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою", - заявив він.
Фідан зазначив, що знайти компроміс і досягти тривалого результату зараз складно, оскільки позиції сторін важко узгодити на основі досвіду попередньої угоди. Головне питання полягає в тому, чи зможуть сторони знайти розумний компроміс замість продовження руйнівного протистояння.
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