Пресслужба МКС: Заступники прокурора інстанції по черзі виконуватимуть обов’язки голови прокуратури

Заступники прокурора Міжнародного кримінального суду Маме Мандіай Ньянг та Назхат Шамім Хан по черзі виконуватимуть обов’язки голови прокуратури інстанції.

Про це поінформувала пресслужба МКС, передає Кореспондент з посиланням на Укрінформ.

"Заступники змінюватимуть один одного на посаді виконувача обов'язків прокурора кожні шість місяців. До кінця грудня виконувати обов'язки прокурора буде Ньянг", - пояснила представниця пресслужби.

Нагадаємо, у липні країни-учасниці Міжнародного кримінального суду підтримали рішення про тимчасове відсторонення головного прокурора Каріма Хана.

Відсторонення пов'язане з розслідуванням звинувачень у сексуальних домаганнях. Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що одна зі співробітниць МКС звинуватила Хана у неодноразовому примушуванні до сексуальних контактів. За її словами, прокурор також нібито намагався переконати її відкликати скаргу, посилаючись на чутливість розслідувань воєнних злочинів.

Сам Карім Хан відкидає всі звинувачення, називаючи їх безпідставними та політично вмотивованими. Водночас низка співробітників суду та правозахисних організацій закликали провести незалежне розслідування.

Зауважимо, Карім Хан очолює прокуратуру МКС із 2021 року. У березні 2023 року саме за його поданням суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей. Також у 2024 році він звернувся із запитом про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.