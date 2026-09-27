Зеленський: росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність на інші держави

Росіяни, за даними розвідок, хочуть розширити війну на інші держави та регіони.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому звернені, оприлюдненому на сайті Президента.

За його словами, багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність на інші держави, можливо, інші регіони. І тому, на думку Зеленського, треба разом будувати захист та захищатись превентивно.

«І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат Drone Deal. Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту – поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів, це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників», - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі об’єднаються для постійної модернізації оборони, для покриття українських дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможуть гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої, реальної дипломатії і до миру.

«Зараз вже є у нас 11 угод в форматі Drone Deal, 11-ту – з Фінляндією – ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід та безпека, для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам, так само як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду Drone Deal – із сильною державою, ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями», - підкреслив Зеленський.