Bloomberg: Вартість фрахту нафтових супертанкерів досягла безпрецедентного історичного максимуму

На світовому ринку морських перевезень вартість фрахту нафтових супертанкерів досягла безпрецедентного історичного максимуму. Головними чинниками стрибка стали війна з Іраном та загрози єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Якщо минулого року середня ставка фрахту супертанкерів класу VLCC становила близько 58 тис. доларів на день, то зараз за рейс із терміналів Саудівської Аравії в Перській затоці до Азії судновласники заробляють понад 1,2 млн доларів на добу. Навіть на маршрутах, які не пролягають через небезпечну Ормузьку протоку, заробітки підскочили приблизно до двох третин від цієї суми (близько 800 тис. доларів).

Слідом за найбільшими суднами рекордні доходи почав фіксувати й менший флот:

ставки на танкери типу Suezmax (місткістю 1 млн барелів нафти, що становить половину місткості VLCC) перевищили 300 тис. доларів на добу;

вантажовідправники дедалі частіше дроблять великі партії нафти з супертанкерів на два танкери Suezmax або три Aframax;

через вищу прибутковість навіть деякі спеціалізовані "чисті" танкери, призначені для транспортування бензину та дизелю, перейшли на перевезення сирої нафти;

сукупна ринкова вартість акцій найбільших світових танкерних операторів минулого тижня уперше в історії перевищила 70 млрд доларів.

Трейдинговий гігант Trafigura Group на тлі ажіотажу розглядає можливість залучити 500 млн доларів через відокремлення частини власного танкерного бізнесу, прогнозуючи тривалий бум попиту.

Водночас для споживачів ситуація створює додатковий ціновий тиск: деякі європейські нафтопереробні заводи вже змушені переплачувати значні премії за локальну сировину, щоб уникнути витрат на дорогу дальню логістику.