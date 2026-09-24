ВВС: OpenAI надасть уряду України доступ до програми кіберзахисту Daybreak

OpenAI надасть уряду України доступ до програми кіберзахисту Daybreak, щоб допомогти захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від атак.
Про це у середу, 23 вересня, повідомило видання ВВС.
BBC повідомляє, що доступ безкоштовний і включає модель GPT-5.6 Sol від OpenAI – конкурента Anthropic Mythos and Fable.
Програма реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України.
Таким чином, спеціалісти з України зможуть автоматизовано перевіряти великі масиви коду. Це особливо важливо для застарілих систем (legacy software), де ручний пошук слабких місць займає надто багато часу. ШІ допоможе швидше виявляти сліди кіберзлочинців у мережах та оперативно реагувати на інциденти.
«Україна вже на передовій, і її захисникам потрібна підтримка зараз. Ми хочемо надати їм більш потужні інструменти, щоб допомогти їм знаходити та виправляти вразливості та захищати критично важливі мережі, від яких залежать люди», – сказала Саша Бейкер, керівник національної політики безпеки в OpenAI.
Згідно даних CERT-UA, лише протягом 2025 року в Україні було зафіксовано майже 6000 кіберінцидентів. Загрози ж з боку рф стають технологічнішими: нещодавно стало відомо, що російські розробники використовували ШІ-інструменти від конкурентів OpenAI (зокрема, платформу Claude від Anthropic) для розробки софту для дронів-камікадзе та спроб інфільтрації в українські державні системи
Тому доступ до програми Daybreak має стати важливим технологічним підсилювачем для українських кіберсил, які вже тривалий час працюють в умовах надвисокого навантаження.
Як пише видання, OpenAI раніше вже надавала аналогічний доступ до своїх кібермоделей оборонним відомствам інших європейських країн, зокрема Польщі, Франції та Німеччини.
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