Мінагрополітики: Ввезення окремих видів української аграрної продукції до Польщі заборонене

Мінагрополітики перевіряє інформацію про можливі обмеження з боку польської митниці щодо використання митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, яке транзитом прямує через Польщу до третіх країн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінагрополітики.

У відомстві з’ясовують, чи має таке обмеження системний характер і на яких саме об’єктах воно може застосовуватися.

Відповідно до польського розпорядження від 15 вересня 2023 року, ввезення окремих видів української аграрної продукції до Польщі заборонене, водночас її транзит територією країни дозволений. Водночас питання тимчасового зберігання такого вантажу на митних складах потребує окремого врегулювання.

У зв’язку з цим Польсько-українська торговельна палата звернулася до міністра фінансів і економіки Польщі із пропозицією внести зміни до чинного розпорядження. Йдеться про дозвіл на тимчасове зберігання українського зерна на митних складах за умови, що продукція весь час перебуває під митним контролем, не допускається до вільного обігу на польському ринку та після завершення зберігання продовжує рух за процедурою зовнішнього або спільного транзиту.

За такого підходу транзит української продукції через Польщу був би чітко відокремлений від її імпорту на польський ринок. Водночас це дало б змогу зберегти необхідну для залізничної логістики можливість тимчасового накопичення вантажів.

Питання має практичне значення для українського експорту. Зерно надходить до Польщі у вагонах широкої колії, після чого його перевантажують у вагони європейської колії для подальшого транспортування до країни призначення. Митні склади та силоси в цій системі виконують роль логістичного буфера, який дає змогу синхронізувати прибуття вагонів, перевантаження зерна та його подальше відправлення.

У Мінагрополітики зазначили, що наразі опрацьовують це питання з українськими учасниками ринку та польською стороною.