The Guardian: Польща більше ніж у двічі збільшила витрати на оборону

Польща у 2026 році збільшила витрати на оборону до $53 млрд, або 4,8% ВВП, на тлі російської війни проти України та загрози для східного флангу НАТО. Однак оборонний бум став одним із чинників зростання бюджетного дефіциту країни, який наступного року може бути найбільшим у Євросоюзі, пише The Guardian.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка військових витрат Польщі у ВВП зросла більш ніж удвічі – з 2,2% у 2022 році до 4,8% у 2026-му.

У грошовому вимірі Варшава планує спрямувати на оборону близько $53 млрд. Це четвертий за розміром оборонний бюджет у ЄС після Німеччини, Франції та Італії.

Польща намагається використати переозброєння для розвитку власної економіки: країна поступово переходить від імпорту озброєнь до їхнього виробництва на своїй території.

Представник MBDA Polska Джим Прайс зазначив, що це означає створення виробництв і робочих місць у Польщі.

Однак різке зростання військового бюджету має й негативний бік. За наведеним The Guardian прогнозом, дефіцит державних фінансів Польщі наступного року може сягнути 7,1% ВВП і стати найбільшим у ЄС.

Польща – важливий партнер України східного флангу НАТО. Від можливостей Польщі підтримувати високі оборонні витрати залежить і зміцнення східного флангу НАТО, що безпосередньо межує з Україною.

Moody's 18 вересня знизило суверенний кредитний рейтинг Польщі з A2 до A3. Агентство очікує, що дефіцит залишатиметься близько 7% ВВП у 2026–2027 роках, а державний борг збільшиться з 59,7% ВВП у 2025 році до 68,9% у 2027-му.

Серед причин тиску на бюджет Moody's називає високі оборонні витрати поряд зі зростанням витрат на охорону здоров'я, державні інвестиції та соціальні програми.

Економіст ING Bank Лешек Консек вважає нинішню бюджетну траєкторію Польщі нестійкою та ставить під сумнів можливість тривалий час одночасно підтримувати високі темпи економічного зростання і такий рівень державних витрат.