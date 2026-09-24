Меланія Трамп: Прямий гуманітарний канал між США, Україною та росією продовжує працювати

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що прямий гуманітарний канал між США, Україною та Росією продовжує працювати. За її словами, через нього триває робота над возз'єднанням дітей із родинами, яких вони були позбавлені через війну.
Про це перша леді США заявила в ефірі Fox news, пише «Главком».
Меланія Трамп зазначила, що її представник підтримує контакти з представниками України та Росії. Вона також повідомила про підготовку чергового возз'єднання дитини з родиною.
Білий дім раніше повідомляв, що завдяки роботі першої леді вдалося сприяти возз'єднанню 34 дітей із родинами. Останній такий випадок був зафіксований 17 серпня.
Відкритий канал комунікації між Меланією Трамп і російською стороною був започаткований у 2025 році після її листа до російського президента Володимира Путіна. Тоді перша леді США повідомила, що сторони проводили закриті зустрічі та телефонні розмови щодо повернення дітей.
У жовтні 2025 року Меланія Трамп заявляла, що за попередню добу вдалося возз'єднати з родинами вісьмох дітей. Вона наголошувала, що робота каналу має тривати доти, доки діти не повернуться до своїх сімей.
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