Партнер засновника WhiteBIT фігурує у справі НАБУ про «кришування» кол-центрів

Бізнес-партнер засновника однієї з найбільших українських криптобірж WhiteBIT Володимира Носова фігурує в матеріалах розслідування НАБУ щодо ймовірного «кришування» шахрайських кол-центрів.

Йдеться про Богдана Бойка — президента футбольного клубу «Металіст 1925», який разом із Носовим інвестував у клуб та був його співвласником.

WhiteBIT та Носов не є підозрюваними у справі. У відкритих матеріалах розслідування немає доказів того, що біржа використовувалася для переказу коштів кол-центрів або що Носов знав про діяльність Бойка, яку розслідують правоохоронці.

Водночас оприлюднені прокуратурою матеріали свідчать про контакти Бойка з одним із ключових фігурантів розслідування, з яким він, за версією слідства, обговорював діяльність конкретних кол-центрів та дії правоохоронних органів.

Операція «Карфаген»

На початку вересня НАБУ повідомило про операцію «Карфаген» — розслідування злочинної організації, яка отримувала гроші від шахрайських кол-центрів в обмін на захист від кримінального переслідування.

За даними НАБУ, організація діяла щонайменше з середини 2025 року. П’ятьом особам повідомили про підозру.

Під час розгляду справи у Вищому антикорупційному суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрили частину матеріалів негласних слідчих дій, у яких фігурує Бойко.

Прокурор САП Микола Карась повідомив «Суспільному», що між Бойком та одним із ключових фігурантів справи Сергієм Кропивою відбувалася «безпосередня координація», яка стосувалася діяльності кол-центрів, конкретних адрес та міжнародно-правових доручень.

За викладеними прокуратурою матеріалами, 19 березня Кропива повідомляв Бойку про ситуацію з Департаментом стратегічних розслідувань. У травні вони, за версією обвинувачення, обговорювали можливість використання міжнародної правової допомоги через Казахстан та те, кого необхідно викликати в межах відповідної процедури.

У матеріалах також фігурують попередження Бойка про обшуки та поради щодо поведінки на допитах.

Прокурор Карась назвав Бойка ймовірним «негласним куратором» частини цієї діяльності.

Бойко заперечує причетність до злочинної схеми. Станом на момент публікації йому не повідомляли про підозру у справі «Карфаген».

Партнер Носова

Бойко водночас є бізнес-партнером засновника WhiteBIT Володимира Носова.

Їхні відносини не обмежуються знайомством. Носов та Бойко разом інвестували у футбольний клуб «Металіст 1925».

Офіційні документи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення вказували Носова та Бойка як кінцевих бенефіціарних власників пов’язаної з клубом структури.

У 2025 році Бойко став президентом клубу, а Носов очолив його наглядову раду. Сам Бойко раніше заявляв, що працює разом із Носовим уже кілька років.

Після появи публікацій про зв’язок Бойка з Носовим WhiteBIT заявила, що спільні інвестиції двох бізнесменів у футбольний клуб не свідчать про зв’язок біржі або її засновника з кримінальним провадженням.

«Те, що дві людини є співінвесторами одного футбольного проєкту, саме по собі не створює жодного фактичного зв’язку між одним із них та діями іншого, які є предметом кримінального провадження», — заявила WhiteBIT у коментарі ЗМІ.

Ранні інвестори WhiteBIT

Нинішня історія з Бойком — не перший випадок, коли серед бізнес-зв’язків навколо WhiteBIT з’являються люди, пов’язані з українською політикою.

Одна з ранніх структур проєкту — зареєстрована в Естонії Whitebit Financial Company OÜ — певний час була пов’язана з родиною колишнього народного депутата від Партії регіонів Дмитра Шенцева.

За історичними даними естонського реєстру, які публікували українські медіа, його син Микита Шенцев володів 51% Whitebit Financial Company OÜ. Ще 5% належали Марії Репешко. У березні 2023 року ці частки перейшли до Володимира Носова.

Дмитро Шенцев був багаторічним народним депутатом та членом Партії регіонів — політичної сили колишнього президента Віктора Януковича. Після втечі Януковича з України Шенцев продовжував політичну кар’єру, зокрема був депутатом від «Опозиційного блоку», а згодом — позафракційним депутатом.

Естонський державний бізнес-реєстр підтверджує існування Whitebit Financial Company OÜ, її подальше перейменування на R&D Sprint Effective OÜ та ліквідацію у 2025 році. Водночас нинішній відкритий інтерфейс реєстру не відображає повну історію колишніх бенефіціарів ліквідованої компанії.

Відкриті джерела не дозволяють встановити походження капіталу, який використовувався Шенцевими для участі в компанії. Публічних доказів того, що родина Шенцевих сьогодні контролює WhiteBIT, також немає.

WhiteBIT раніше заперечувала твердження про прихованих бенефіціарів і заявляла, що кінцевим бенефіціарним власником групи є Володимир Носов.

Європейська експансія

Справа «Карфаген» стала публічною в момент активної експансії WhiteBIT на регульований європейський криптовалютний ринок.

У квітні 2026 року хорватський фінансовий регулятор HANFA надав WHITE TECH авторизацію як постачальнику послуг із криптоактивами відповідно до європейського регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA).

У червні австрійський регулятор FMA авторизував WB-Shield Innovations GmbH, що працює під брендом WhiteBIT EU, для надання низки криптовалютних послуг, зокрема зберігання криптоактивів, обміну криптовалют на фіатні гроші та переказів.

Поява Бойка в матеріалах «Карфагена» порушує питання про те, чи користувалися особи або компанії, пов’язані з кол-центрами, послугами WhiteBIT і, якщо так, як такі операції оцінювалися системами фінансового моніторингу біржі.

У відкритій частині матеріалів НАБУ та САП даних про такі транзакції немає.

Редакція надіслала запити австрійській FMA та хорватській HANFA з проханням повідомити, чи відомо регуляторам про матеріали українського розслідування та чи контактували вони з WhiteBIT або пов’язаними з нею компаніями після їх оприлюднення.

На момент публікації відповіді не надійшли. У разі їх отримання матеріал буде доповнено.