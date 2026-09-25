Висоцький: Уряд не планує вводити додаткові заходи регулювання цін в магазинах

На тлі масованих ударів окупантів по продуктових складах та ажіотажу населення, що скуповує продукти харчування, могло скластися враження, що країні загрожує голод. Продовольчих товарів в Україні достатньо. Асортимент на полицях магазинів може бути обмеженим лише через логістичні проблеми, але ціни можуть зрости.

Уряд не планує вводити додаткові заходи регулювання цін в магазинах. Великих накруток з боку торговельних мереж немає, повідомив на брифінгу голова Міністерства агрополітики Тарас Висоцький з посиланням на щотижневий моніторинг цін на базові харчові продукти, пишуть Факти з посиланням на «Укрінформ»

Показники по врожайності та врожаю є позитивними. Виробництва абсолютно достатньо для забезпечення внутрішнього споживання, запевнив Висоцький.

Атаки російських окупантів на торговельні мережі змусили Україну на пів року відкласти введення постанови, що захищає покупців. Йдеться про обов’язкове маркування харчових продуктів і кормів, яке мало набути чинності з 1 жовтня. Знищуються як етикетки, так і безпосередньо наявна продукція, яку треба набагато швидше поставляти. Тепер його відклали до 1 квітня 2027 року.

Україна мала повернутися до стандартних правил маркування харчових продуктів та кормів з 1 жовтня. Маркування товару від виробника або імпортера мало б обов’язково містити інформацію державною мовою, а вказані на упаковці дані повинні були точно відповідати фактичному складу продукції.