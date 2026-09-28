Литва готується до евакуації на випадок нападу рф, - ЗМІ

Представники служб цивільної оборони прикордонних литовських муніципалітетів заявили, що в разі військової загрози жителів евакуюватимуть за заздалегідь затвердженими маршрутами, проте попереджають про низку логістичних проблем.
Про це пише LRT.
Серед головних труднощів посадовці називають нестачу транспорту, блокування доріг, складнощі з евакуацією людей з особливими потребами та забезпечення зв'язку.
Особливо складна ситуація може виникнути в районі Дівенішківської петлі на кордоні з Білоруссю. Хоча маршрути узгоджені з військовим командуванням Збройних сил Литви, там припускають затори на головній дорозі та необхідність використання об'їзних шляхів.
Як зазначив співробітник служби готовності Шальчинінкського районного муніципалітету Павел Гоюс, наявного транспорту не вистачить, якщо людей доведеться вивозити протягом доби.
Водночас офіцер з питань готовності муніципалітету Варенського району наголосив на проблемі евакуації маломобільних громадян.
"Найбільша проблема — це люди з особливими потребами, де є мешканці, наприклад, лежачі, їх евакуація, їм потрібні автомобілі швидкої допомоги (GMP). Звичайно, автомобілів GMP недостатньо, щоб евакувати всіх мешканців, як планувалося, протягом трьох днів", — сказав Тамулевічюс.
Подібні виклики щодо транспорту, зв'язку та управління потоками людей фіксують і в муніципалітетах, що межують із Калінінградською областю. Зокрема, у Пагегяйському самоврядуванні наразі перевіряють організацію евакуації під час навчань, тоді як у Вілкавішкіському районі пропонують залучати для цього залізницю.
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