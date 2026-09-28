У податковій назвали лідерів зі сплати податків, зборів та платежів

У січні - серпні 2026 року 17,9% податкових надходжень до зведеного бюджету України формують підприємства переробної промисловості.
Про це повідомляє Державна податкова служба України (ДПС), передає Укрінформ.
" Лідерами зі сплати податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні – серпні 2026 року залишаються суб’єкти господарювання переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, державного управління й оборони, а також фінансової та страхової діяльності", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що найбільшу частку у загальному обсязі сплати забезпечила переробна промисловість – 17,9%. Порівняно із січнем – серпнем 2025 року сплата від суб’єктів господарювання цієї галузі зросли на 44,8 млрд грн, або 18,2%.
Частка оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів становила 16,3%. Сплата збільшилася на 31,6 млрд грн, або 13,5%.
Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування забезпечили 11,9% загального обсягу сплати. Приріст становив 30,7 млрд грн, або 18,9%.
На фінансову та страхову діяльність припало 10,8%. Сплата у цій сфері збільшилася на 35,7 млрд грн, або 25,5%.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023