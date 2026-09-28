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У податковій назвали лідерів зі сплати податків, зборів та платежів

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У січні - серпні 2026 року 17,9% податкових надходжень до зведеного бюджету України формують підприємства переробної промисловості.

Про це повідомляє Державна податкова служба України (ДПС), передає Укрінформ.

" Лідерами зі сплати податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні – серпні 2026 року залишаються суб’єкти господарювання переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, державного управління й оборони, а також фінансової та страхової діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що найбільшу частку у загальному обсязі сплати забезпечила переробна промисловість – 17,9%. Порівняно із січнем – серпнем 2025 року сплата від суб’єктів господарювання цієї галузі зросли на 44,8 млрд грн, або 18,2%.

Частка оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів становила 16,3%. Сплата збільшилася на 31,6 млрд грн, або 13,5%.

Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування забезпечили 11,9% загального обсягу сплати. Приріст становив 30,7 млрд грн, або 18,9%.

На фінансову та страхову діяльність припало 10,8%. Сплата у цій сфері збільшилася на 35,7 млрд грн, або 25,5%.

податки, ДПС, податкова
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