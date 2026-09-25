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Чи витримала б ваша країна: Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які застосувала росія проти України

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Чи витримала б ваша країна: Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які застосувала росія проти України

Від початку цього року Росія вже застосувала проти України понад 2100 ракет різних типів та 63 тисячі ударних дронів різних типів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що понад 950 ракет із 2100 - це балістика.

Із 63 тисяч ударних дронів різних типів, якими РФ атакувала Україну вісім місяців цього року, понад 7700 були реактивними "Шахедами" - "справді руйнівна та небезпечна зброя".

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"Чи витримала б ваша країна, якби, не дай боже, вам довелося зіткнутися з чимось подібним? Україна витримала", - наголосив Зеленський.

ООН, Зеленський
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