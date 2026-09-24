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МО України працює над створенням механізму розвитку захищеного виробництва для підприємств ОПК

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Міністерство оборони ініціює залучення приватного капіталу до розбудови захищеної підземної виробничої інфраструктури оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передають Українські Новини.

Зокрема повідомляється, що міністерство працює над створенням системного механізму розвитку захищеної виробничої інфраструктури для підприємств ОПК, запропоновані зміни мають спростити будівництво підземних виробничих об’єктів та створити можливості для залучення до таких проєктів приватного капіталу, девелоперів та інвесторів.

"Наше завдання – створити умови, за яких українське оборонне виробництво зможе одночасно масштабуватися і ставати більш захищеним. Для цього потрібно залучати не лише ресурси держави та самих підприємств ОПК, а й можливості приватного капіталу, девелоперів і будівельного ринку", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

За словами Гвоздяр, нова модель дозволить швидше створювати нові захищені потужності та зменшити залежність таких проєктів від бюджетного фінансування.

Зазначається, що проєкт змін уже пройшов основний етап міжвідомчого опрацювання, наразі документ доопрацьовується за результатами правової та антикорупційної експертиз перед подальшим внесенням на розгляд Кабінету Міністрів.

"Запропонований механізм передбачає, що замовником будівництва захищених виробничих об’єктів зможе бути не лише підприємство ОПК, а й інша юридична особа – зокрема девелопер або інвестор. Такий замовник зможе за власні або залучені кошти побудувати об’єкт для подальшої передачі підприємству оборонно-промислового комплексу у власність, оренду або користування", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що це дозволить залучати небюджетні ресурси до створення захищеної оборонної інфраструктури, при цьому реалізація самого механізму не передбачає додаткових видатків з державного бюджету.

Також пропонується нормативно закріпити поняття підземного об’єкта виробничої інфраструктури та поширити спрощений механізм на наземні споруди й конструктивні елементи, які технологічно та функціонально пов’язані з таким об’єктом.

Міністерство зазначає, що проведені консультації з представниками будівельного сектору засвідчили зацікавленість бізнесу в такій моделі.

Очікується, що новий механізм дозволить швидше створювати та розширювати захищені виробничі потужності, спростить релокацію виробництв ОПК, сприятиме залученню приватних інвестицій та розвитку в Україні ринку підземного промислового будівництва.

Міноборони, МО України
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