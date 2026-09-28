Вигівський: Останніми тижнями армія рф фактично безперервно завдає ударів по цивільній інфраструктурі

Російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них – дитина.
Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський, повідомляє «Главком».
За словами міністра, повітряний напад ворога стався у неділю вдень.
Армія РФ застосувала одразу три авіабомби та завдала ударів по центральній частині Сум. Один із них – по території спеціалізованого дитячого будинку.
«Цілеспрямована атака проти маленьких життів. На жаль, відомо про двох загиблих людей унаслідок цього обстрілу. Серед них – 16-річна дівчина. Світла пам'ять та співчуття близьким. Щонайменше п'ятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога», – повідомив Вигівський.
На тлі останніх подій глава МВС звернув увагу на те, що останніми тижнями армія РФ фактично безперервно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.
Він нагадав, що нещодавно росіяни атакували школи та дитячий садок у Києві та Київській області.
«Сьогодні у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти. Це свідомий і цинічний терор – фактично полювання на людей, у якому немає жодного військового сенсу», – наголосив Вигівський.
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