Кабмін: Генерувальні активи ОГТСУ мають передати Нафтогазу

Кабінет міністрів затвердив план відокремлення діяльності з виробництва електроенергії компанії "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ).
Згідно з постановою уряду №1155 від 9 вересня, генерувальні активи мають передати новому товариству, 100% корпоративних прав якого належатимуть державі.
Надалі, до 31 січня 2027 року, це товариство мають передати Нафтогазу.
Нове товариство створять шляхом виділу частини майна, прав та обов’язків ОГТСУ.
Міністерство енергетики мало до 22 вересня забезпечити ухвалення рішення про створення нової компанії, підготовку розподільчого балансу й акту приймання-передання, а також визначення органів, відповідальних за процедуру виділу.
Оператор ГТС був відокремлений від Нафтогазу в межах анбандлінгу – реформи, необхідної для відповідності європейським правилам і незалежності оператора газотранспортної системи. Тепер уряд хоче вилучити з ОГТСУ непрофільний бізнес.
Нафтогаз, зі свого боку, отримує так можливість зібрати під одним управлінням більший блок розподіленої генерації.
Видання ExPro у червні повідомляло, що в ОГТСУ створили окрему філію – "Газотурбінна енергетична компанія" – для провадження діяльності виробництва електроенергії з природного газу.
До 31 жовтня ОГТСУ має провести інвентаризацію майна, прав і зобов’язань, пов’язаних з виробництвом електроенергії, та незалежну оцінку відповідних основних засобів.
Зареєструвати нове товариство планують до 30 листопада.
До кінця 2026 року воно має стати правонаступником Оператора ГТС за договорами закупівель, необхідних для роботи генерувальних об’єктів. Також планується укласти договір транспортування газу, технічну угоду щодо його приймання-передання та переоформити договори з операторами систем розподілу, Укренерго й іншими учасниками енергетичного ринку.
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