Зеленський: путін у 17-й чи 18-й раз пообіцяв американцям захопити Донецьку область

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін знову пообіцяв представникам американського лідера Дональда Трампа захопити Донецьку область за кілька місяців.
Про це глава держави розповів у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН.
За словами Зеленського, це вже приблизно 17-й чи 18-й раз за останні п'ять років, коли Москва дає подібні обіцянки із незмінним сценарієм, після чого терміни постійно переносяться.
"Завжди одне й те саме: "Та ще кілька місяців". А потім він знову переносить дедлайн. І цього разу у Путіна теж не вийде", — наголосив український президент.
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