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Зеленський: путін у 17-й чи 18-й раз пообіцяв американцям захопити Донецьку область

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін знову пообіцяв представникам американського лідера Дональда Трампа захопити Донецьку область за кілька місяців.

Про це глава держави розповів у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Зеленського, це вже приблизно 17-й чи 18-й раз за останні п'ять років, коли Москва дає подібні обіцянки із незмінним сценарієм, після чого терміни постійно переносяться.

"Завжди одне й те саме: "Та ще кілька місяців". А потім він знову переносить дедлайн. І цього разу у Путіна теж не вийде", — наголосив український президент.

Зеленський
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