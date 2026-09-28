НБУ: Після стабілізації ситуації в Україні до питання зміни дизайну монет можуть повернутися

Національний банк України не буде найближчим часом змінювати дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні.

Водночас у майбутньому така можливість не виключається, адже до початку повномасштабної війни роботу над цим питанням уже було розпочато.

Як пишуть Українські новини, про це повідомляє OBOZ.UA із посиланням на заступника голови НБУ Олексія Шабана.

Банкір пояснив, чому свого часу виникла ідея змінити дизайн монет та що завадило продовжити цю роботу.

За словами Олексія Шабана, причиною розгляду зміни дизайну стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.

У зв’язку з цим у НБУ сформували відповідну робочу групу. Також розпочалося обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або обох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю… Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів Олексій Шабан.

За словами заступника голови НБУ, після стабілізації ситуації в країні до цього питання можуть повернутися.