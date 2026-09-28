Трамп: Після закінчення війни на Сході ціни на нафту стрімко знизяться

Війна на Близькому Сході наближається до завершення - після її закінчення ціни на нафту стрімко знизяться.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
За словами глави Білого дому, війна з Іраном "скоро" закінчиться, однак він не уточнив, у якому місяці це станеться.
"Ціни на нафту почнуть падати, щойно Іран здасться, щойно війна закінчиться, а це станеться скоро. Ціни на нафту різко впадуть, і ціни на нафту знизяться", - прогнозує Трамп.
Він також почав стверджувати, що у США ціни на продукти харчування значно знизилися порівняно з періодом правління його попередника Джо Байдена.
Окрім того, очільник Білого дому додав, що майже всі ціни значно знизилися.
"І пам'ятайте одну річ: нафта зараз дешевша, ніж вона була за адміністрації Байдена. Але, попри все це, ми вивозимо величезні обсяги нафти - минулої ночі ми вивезли рекордний обсяг нафти з Ормузької протоки, більше, ніж вивозили до початку війни", - сказав Трамп.
Що важливо розуміти: американський президент уже багато разів заявляв, що війна на Близькому Сході незабаром завершиться.
Однак інсайдери з його оточення повідомляють ЗМІ, що Трамп налаштований продовжувати бойові дії, доки не доможеться від Тегерана виконання ключових вимог, зокрема щодо ядерної зброї.
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