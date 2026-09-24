CBS: Український досвід боротьби з дронами став актуальним після початку війни США з Іраном

Україна готова підписати зі США масштабну угоду у сфері безпілотних технологій. Документ має розширити співпрацю у спільних випробуваннях і виробництві українських оборонних розробок на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський готовий підписати угоду під час перебування в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Водночас остаточне оформлення документа може відбутися пізніше — коли американська сторона буде готова до підписання.

Україна та США протягом останнього року розробляли рамкову угоду, яка має дозволити двом країнам розширити спільні випробування та виробництво українських оборонних технологій у США. Джерела CBS News зазначають, що документ не обмежуватиметься контрактами з окремими українськими компаніями, а має створити ширшу систему співпраці між українськими оборонними виробниками, американськими компаніями та військовими США.

Український досвід боротьби з безпілотниками став особливо актуальним після початку війни США та їхніх союзників з Іраном. Іранські сили використовували дрони Shahed для атак на американські військові об’єкти на Близькому Сході — такі ж типи безпілотників росія використовує проти України.

За даними CBS News, у березні тодішній секретар Сухопутних військ США Ден Дрісколл звернувся до Еріка Шмідта, колишнього керівника Google та засновника американської компанії Perennial Autonomy, яка працює у сфері безпілотних систем.

Компанія виробляє дрон-перехоплювач Merops. За даними джерел видання, американські військові запросили 13 тисяч таких перехоплювачів і 10 тисяч розвідувально-ударних дронів Bumblebee для використання на Близькому Сході.

Безпілотники передали американським військовим протягом кількох днів, однак їхнє бойове застосування затрималося. За даними джерел CBS News, частина українських компонентів надійшла пізніше.

Зокрема, Merops використовує компоненти зі штучним інтелектом української компанії Sine Engineering, а також українські бойові частини. Для інтеграції безпілотників в американські системи протиповітряної оборони знадобився досвід українських фахівців.

Окремий інтерес США становить практичний досвід України у використанні безпілотників на полі бою.

«Існує помилкова думка, що достатньо просто купити технологію — і вона автоматично працюватиме. Насправді йдеться не лише про наявність технологій, а про те, як вони використовуються. І саме тут досвід, навички та знання України мають передаватися разом із технологіями», — заявила засновниця американської інвестиційної компанії Green Flag Ventures Дебора Ферламб.

За її словами, ефективне застосування безпілотників потребує координації, планування операцій, розуміння середовища, комунікації між операторами та постійного вдосконалення тактики.

Паралельно Пентагон розвиває власну програму Drone Dominance Program, у межах якої американські та окремі іноземні компанії, переважно українські, можуть претендувати на контракти з виробництва дронів для армії США.

Програма передбачає закупівлю понад 200 тисяч безпілотників до 2027 року. Серед компаній, які вже перемогли у випробуваннях, є український виробник Skyfall, а також американські Perennial Autonomy і Neros, які працюють в Україні.

За даними джерел CBS News, майбутня угода між Україною та США має вийти за межі окремих контрактів і створити ширший формат взаємодії між оборонними компаніями двох країн та американськими військовими.

Таким чином, потенційне партнерство охоплюватиме не лише передачу українських технологій, а й практичних напрацювань щодо їхнього застосування у бойових умовах.